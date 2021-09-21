Мадрид, 21 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Педро Санчес отправляется в американский Нью-Йорк. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на пресс-службу правительства Испании.

PSOE Педро Санчес

Ранее визит пришлось перенести из-за случившегося извержения вулкана на острове Пальма, расположенном на Канарских островах.

Санчес примет участие в работе Генассамблеи ООН. Перед поездкой в США он посетил заседание Комитета Специального плана по гражданской защите и чрезвычайным ситуациям, который ведёт работу по ликвидации последствий извержения вулкана на Пальме.

Премьер-министр Испании также посетил районы, пострадавшие от извержения вулкана на Пальме, и отметил работу по координации действий в чрезвычайных ситуациях, проводимую с передового командного пункта.

Санчес также стал свидетелем продвижения лавы к морю по склонам острова и пообещал предоставить всю необходимую помощь жителям этого района, чтобы провести восстановительные работы и не оставить никого в затруднительном положении.

Кабинету министров Испании удалось сместить выступление Санчеса на 76-й сессии Генассамблеи ООН на 22 сентября. При этом сложившаяся ситуация на Канарах вынудила его отменить остальную часть планов, которую он запанировал на время своего визита в Нью-Йорк. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес примет участие в указанных мероприятиях вместо главы правительства.