Джакарта, 21 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Совместная поисково-спасательная группа в Индонезии завершила операцию по поиску 25 членов экипажа KM Hentri, сообщает CNN Indonesia.

twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Поисково-спасательная операция в Индонезии

Судно загорелось в водах провинции Малуку. Судьба 25 пропавших без вести членов экипажа пока не известна.

Поиски пропавших без вести были осложнены плохой погодой.

Напомним, совместная поисково-спасательная группа вела поиски пропавших без вести с 8 по 14 сентября 2021 года.