Киев, , 09:38 — REGNUM Работу на Украине, в ходе которой планируется провести с украинскими властями первый пересмотр программы, начала миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 21 сентября сообщил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

Эмблема МВФ Paasikivi

«Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой-Голлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждения с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ», — приводит его заявление NV.ua.

Также Степанян уточнил, что встречи миссии и правительства Украины будут проводиться в формате онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейская комиссия отложила решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи для страны.