Барнаул, 21 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 21 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5218 человек, причём 28 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 520 (-1 за сутки), из них 222 подключены к аппаратам ИВЛ (+9 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 015 человек, +45 за сутки) и ОРВИ (49 786 человек, +189 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 443 детей (+25 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (75 437 человек, +249 за сутки) новый вирус победили 58 417 человек (+375 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 4845 (+2936 за сутки).

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