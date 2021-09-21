Пермь, 21 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Люди, пострадавшие в ходе стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, идут на поправку. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

(сс) Tyumsu Министр науки и высшего образования Валерий Фальков

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«У нас вчера была возможность навестить тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку», — сказал он.

По его словам, пострадавшие в ходе стрельбы в вузе и их родственники получат всю необходимую помощь от университета и региона, в том числе психологическую.

Фальков также пообещал встретиться с пострадавшими студентами в Перми после того, как они поправятся.