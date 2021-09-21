Москва, 21 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Россия подала заявку на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

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Чемпионат Европы должен пройти в сентябре 2025 года в четырёх странах. Финальный этап турнира состоится в одной из них.

На проведение первенства также претендуют Украина, Венгрия, Латвия, Финляндия и Кипр. При этом две последние страны готовы принять только групповой этап.

Чемпионат Европы по баскетболу проводится каждые четыре года, ранее он проходил раз в два года. Россия ни разу не принимала у себя этот турнир.