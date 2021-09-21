Ярославль, 21 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. 38-летний житель Ярославля задержан с двумя свертками наркотиков весом в 1 килограмм. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Ярославца с метадоном весом 1 килограмм задержали в Дзержинском районе города.

«Установлено, что подозреваемый работал на интернет-магазин, осуществляя сбыт наркотических средств. На территории Ярославской области мужчина по указаниям «работодателя» должен был сбыть около 300 граммов наркотика, а остальное доставить в соседние регионы. Сотрудниками полиции пресечен сбыт 6 тысяч доз наркотиков», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Следственной частью областного УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», подозреваемый по решению суда арестован и отправлен в следственный изолятор.