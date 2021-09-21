Уфа, 21 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Тансыккужина Тамара Михайловна признана избранным депутатом госсобрания Башкирии шестого созыва по Краснохолмскому одномандатному избирательному округу №43. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Сообщается, в этом округу кроме части Дюртюлинского района относятся город Агидель, Калтасинский район и часть Краснокамского района.

В ходе выборов задействовали 86 участковых избирательных комиссий. При этом явка на выборах составила 75,75% от числа граждан, включенных в списки избирателей.

В результате голоса избирателей распределились так:

Тансыккужина Тамара Михайловна — 48,64%;

Шамсутдинов Винер Рашитович — 22,19%;

Иванова Олеся Александровна — 11,98%;

Вишневский Сергей Валентинович — 11,77%.

«Решением окружной избирательной комиссии Тансыккужина Тамара Михайловна признана избранным депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Краснохолмскому одномандатному избирательному округу №43», — говорится в сообщении пресс-службы.