Избран депутат госсобрания Башкирии по Краснохолмскому округу
Уфа, 21 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Тансыккужина Тамара Михайловна признана избранным депутатом госсобрания Башкирии шестого созыва по Краснохолмскому одномандатному избирательному округу №43. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии региона.
Сообщается, в этом округу кроме части Дюртюлинского района относятся город Агидель, Калтасинский район и часть Краснокамского района.
В ходе выборов задействовали 86 участковых избирательных комиссий. При этом явка на выборах составила 75,75% от числа граждан, включенных в списки избирателей.
В результате голоса избирателей распределились так:
Тансыккужина Тамара Михайловна — 48,64%;
Шамсутдинов Винер Рашитович — 22,19%;
Иванова Олеся Александровна — 11,98%;
Вишневский Сергей Валентинович — 11,77%.
«Решением окружной избирательной комиссии Тансыккужина Тамара Михайловна признана избранным депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Краснохолмскому одномандатному избирательному округу №43», — говорится в сообщении пресс-службы.