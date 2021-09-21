Симферополь, 21 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Прямые регулярные рейсы впервые свяжут Симферополь и Махачкалу — авиасообщение между Крымом и Дагестаном откроется с 23 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь». Маршрут будет обслуживать авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Прямые рейсы по маршруту Симферополь — Махачкала будут выполняться с 23 сентября по 31 октября два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, а с 7 ноября — по воскресеньям. Обслуживать пассажиров будут на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200, время в пути составит около двух часов.

Кроме рейсов в Махачкалу, авиакомпания также с 23 сентября организует полеты между Симферополем и Казанью. Отметим, что летом 2021 года рейсы из Симферополя выполняли 15 авиакомпаний. Маршрутная сеть достигала рекордных 63 направлений.