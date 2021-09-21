Улан-Удэ, 21 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители нашли пропавшую ранее 13-летнюю девочку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, сотрудники ППС 20 сентября увидели её на остановке общественного транспорта в посёлке Восточный Улан-Удэ.

Остановка

Отмечается, что с школьницей всё в порядке.

«Полицейскими с девочкой проведена профилактическая беседа. В ближайшее время она будет передана законным представителям», — отметили в ведомстве.

Напомним, девочка ушла из дома в Улан-Удэ днём 19 сентября и не вернулась. По данным ведомства, ранее она не уходила.

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