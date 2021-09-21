Благовещенск, 21 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Приамурье в городе Свободный начата прокладка новых веток газопровода. Газификацию нескольких улиц завершат в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе правительства региона.

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«Возведение газопровода в Свободном началось. Первые два этапа работ планируется завершить к августу 2022 года. Общая длина газопроводов по проекту превышает 20 километров» — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Кроме газопровода, в Свободном также будет построена модульная газовая котельная, её строительство также уже началось.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня президент России Владимир Путин дал старт запуску первой очереди Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), который строится в районе города Свободный в Приамурье.