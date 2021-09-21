Нью-Дели, 21 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Во время столкновения с группой боевиков, проникших на индийскую союзную территорию Джамму и Кашмир с подконтрольной Пакистану стороны, получил ранение один военнослужащий армии Индии. Об этом 21 сентября сообщает телеканал NDTV.

Nova Délh Армия Индии

По информации источника, в названном регионе в настоящее время проводится наиболее крупная за последние годы операция по поиску боевиков.

Также уточняется, что группу из шести террористов заметили еще вечером 18 сентября в районе города Ури и первые поиски боевиков оказались безрезультатными. Затем, 20 сентября, сотрудники правоохранительных органов Индии стали проводить масштабную операцию по зачистке территории.

При этом отмечается, что в данный момент в Ури приостановлена работа интернета и мобильной телефонной связи, что, по данным телеканала, является первым случаем, когда для поимки боевиков из-за границы прибегают к таким мерам.

Отметим, штат Кашмир является предметом территориального спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия получила независимость и разделилась на два государства по религиозному признаку.