Москва, 21 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Москве в ближайшее время на ВДНХ откроется около 10 обновлённых павильонов. Масштабная реконструкция главной выставки страны продолжается. Об этом заявил Сергей Собянин, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ сегодня

В День лесника, 19 сентября был открыт Музей леса. Планируется открыть Музей олимпийского движения, центр комплекса городского хозяйства и выставочно-торговые центры Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Также на ВДНХ откроется большой фуд-корт на 400 мест, колесо обозрения, детский парк, Музей страха, Музей «Биотех», Музей достиженийатомной энергетики. Школа кремлевской конной езды с большим манежем и др.

Как сообщили ИА REGNUM, на площади Промышленности на ВДНХ воссоздан исторический цветник.

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