На ВДНХ готовится к открытию около 10 обновлённых павильонов
Москва, 21 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Москве в ближайшее время на ВДНХ откроется около 10 обновлённых павильонов. Масштабная реконструкция главной выставки страны продолжается. Об этом заявил Сергей Собянин, сообщается на портале мэра столицы.
В День лесника, 19 сентября был открыт Музей леса. Планируется открыть Музей олимпийского движения, центр комплекса городского хозяйства и выставочно-торговые центры Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
Также на ВДНХ откроется большой фуд-корт на 400 мест, колесо обозрения, детский парк, Музей страха, Музей «Биотех», Музей достиженийатомной энергетики. Школа кремлевской конной езды с большим манежем и др.
Как сообщили ИА REGNUM, на площади Промышленности на ВДНХ воссоздан исторический цветник.
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