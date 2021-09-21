Пенза, 21 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Пензе завершили приемку работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» по пяти контрактам. Всего в 2021 году привели в порядок 83 дороги и три тротуара, сообщает пресс-служба мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

До 1 октября в рамках еще одного муниципального контракта будут вымощены плиткой еще несколько пешеходных дорожек. Подрядчик обустраивает тротуары по четырем адресам, на двух — работы завершены. По данным объектам во время торгов сложилась экономия денежных средств в сумме более 102,2 млн рублей, которые направят на ремонт покрытия проезжей части других тротуаров и дорог, отметили в городской администрации.

ИА REGNUM напоминает, Пензенская область в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» дополнительно получила 400 млн рублей. На эти средства планируется привести к нормативу более 30 км автодорог регионального значения. До конца 2021 года в порядок приведут 65,2% автодорог.

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