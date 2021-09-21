Вильнюс, 21 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Сборная России по мини-футболу сыграет с командой Вьетнама в матче 1/8 финала чемпионата мира. Об этом 21 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Российские футболисты вышли в плей-офф турнира, заняв первое место в группе. Команда набрала девять очков в трёх матчах.

Сборная Вьетнама заняла третье место в своей группе, набрав четыре очка в трёх встречах. В рейтинге команд, занявших третьи места в квартетах, вьетнамская команда стала второй.

Матч сборных России и Вьетнама состоится 22 сентября в Вильнюсе.