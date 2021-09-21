Оренбург, 21 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области на полигоне Донгуз с 20 сентября начались совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Они продлятся по 24 сентября, сообщает пресс-служба ЦВО.

Structure.mil.ru На церемонии открытия международных военных учений «Мирная миссия — 2021»

Участниками учений являются свыше 5 тысяч военнослужащих из девяти государств. Впервые в мероприятии участвует Белоруссия.

Учения пройдут в два этапа. В ходе активной фазы коалиционная группировка войск отработает практические действия по пяти оперативным эпизодам. Военные разных стран продемонстрируют готовность к совместным действиям по разгрому крупных бандформирований и нейтрализации террористических угроз.

В практических действиях задействуют около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

Стоит отметить, совместные антитеррористические учения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия» проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году.