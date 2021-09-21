Кяхтинский район, Бурятия, 21 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Жители подтопленных поселений Кяхтинского района Бурятии пожаловались главе региона Алексею Цыденову на бюрократическую волокиту и долгое составление актов на выплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Правительство Бурятии Паводок в Бурятии

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

В связи с этим глава поручил руководству республиканского агентства гражданской обороны и ЧС посетить посёлки Наушки и Хоронхой для решения ситуации. Руководству района поручено публиковать списки получателей и информировать всех подавших документы о стадии рассмотрения заявления.

«Собирайтесь завтра у главы поселения, вопросов много, необходимо решить вопросы с документами от населения очень оперативно, посмотреть что заактировано, что нет, у кого на что есть документы, у кого нет», — обратился он к жителям.

Напомним, ранее власти республики направили на выплаты пострадавшим от наводнения в Кяхтинском районе дополнительно 5,56 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, на компенсации претендовали 77 жителей посёлка Наушки, сёл Хоронхой и Усть-Кяхта.

Подробнее: Пострадавшим от паводка в Бурятии выплатят дополнительно 5,5 млн рублей