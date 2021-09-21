Москва, , 09:27 — REGNUM Классовая разношерстность депутатского корпуса может стать проблемой для системы российского парламентаризма, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

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"По поводу «обновленной» парламентской конфигурации можно сказать просто: те же яйца, только в профиль. А еще немного усилено ощущение многопартийности», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Но это лишь ощущение, подчеркнул парламентарий.

«Зато вместо разнообразия политических мнений выросла классовая разношерстность депутатского корпуса. И в определенный момент это может стать проблемой для системы российского парламентаризма», — уверен депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва в нижнюю палату парламента проходят пять партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

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