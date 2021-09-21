Челябинск, 21 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Челябинской области директор одного промышленного предприятия стал фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы. Об этом сообщает областное управление СКР.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

По данным следствия, деньги не выплачивались гражданам с января. Общий размер задолженности превысил более 3,6 млн рублей.

Сейчас по этому уголовному делу идут следственно-оперативные мероприятия. Также принимаются меры к погашению задолженности.