Сеул, 21 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый коммерческий фургон Staria Load. Об этом сообщается на сайте компании.

Hyundai Hyundai Staria Load

Staria Load заменит в модельном ряду компании автомобиль iLoad.

Центральным элементом в экстерьере минивэна Hyundai стала тонкая светодиодная полоса, которая находится в передней части кузова. В компании считают, что она «символизирует земной горизонт во время восхода Солнца при взгляде из космоса».

Для покупателей машина будет доступна, как в версии с пятиместным салоном, так и в грузовом исполнении с объёмом грузового отсека равным 4 935 л — на 509 л больше, чем у предшественника.

В качестве силового агрегата у фургона будет стоять 2,2-литровый дизельный турбомотор производительностью 177 «лошадей» (430 Нм). «Движок» сочетается с восьмискоростным «автоматом».

Ранее директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил, что в 2022 году компания Hyundai планирует вывести на российский рынок электрокар Ioniq 5. В России будет продаваться заднеприводный вариант и полноприводная версия модели с двумя моторами.

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