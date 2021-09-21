Москва, 21 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Москве запустили новый цифровой сервис — паспорт ребёнка. Об этом 21 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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«Новый сервис — паспорт ребенка — запустился в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения и теперь доступен врачам всех детских поликлиник города, — рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. — Он позволяет получить удобный свод всей важной информации о ребенке — как медицинского, так и немедицинского характера».

Ракова пояснила, что врач может увидеть группу здоровья, группу крови, наличие льгот, хронических заболеваний и историю наблюдения у других специалистов. Ранее вся эта информация хранилась разрозненно, но цифровые сервисы позволили её объединить, отметила заммэра.

Сервис предполагает интеграцию систем ЕМИАС и «Московской электронной школы» (МЭШ), благодаря чему медики увидят, какое образовательное учреждение посещает ребёнок, а также узнают его контакты для оперативной связи.