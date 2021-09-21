Москва, 21 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Этой осенью большинство российских граждан, решивших отдохнуть, выбрали для путешествий Россию. Так, 93,6% всех авиазаказов с вылетом в бархатный сезон оформлено по России. Об этом сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Путешествие

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Так, самыми популярными направлениями для отдыха в сентябре-октябре, по данным сервиса, стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. на долю российской столицы пришлось 26,9% заказов, на Санкт-Петербург (10,9%) и Сочи (8,7%).

Также в списке востребованных направлений оказались Калининград (5%), Симферополь (4,2%), Минеральные Воды (2,8%), Краснодар (2,6%), Казань (2,5%), Уфа (2,4%) и Анапа (1,8%).

«Среди заграничных туристических направлений наибольшим спросом пользуются Турция (1,6% от всех заказов), Армения (1,5%), Греция (0,3%), Кипр (0,2%) и Черногория (0,1%)», — уточнила в беседе в беседе с RTШелехова.

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Отмечается, что по сравнению с 2020 годом авиабилеты с вылетом в сентябре-октябре подешевели более чем на 10%. В этом году средняя стоимость авиабилета составляет 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60% участников исследования, проведённого финансовой онлайн-платформой Webbankir, признались, что пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах является идеальным вариантом отпуска.