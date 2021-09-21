Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Евросоюзу следует прикладывать больше усилий, чтобы укреплять свой оборонный потенциал. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил журналистам в ООН.

Kremlin.ru Шарль Мишель

Мишель выступил с таким заявлением на фоне ситуации с отказом Австралии от французских подлодок, на строительство которых был заключен контракт. Глава Евросовета отметил, что не имеет в виду действия против союзников ЕС, однако укрепление и повышение стойкости Евросоюза означает, что его альянсы с другими странами также усилятся,

Ситуация с разрывом контракта Австралией показала, добавил Мишель, что США недостаточно надёжны в отношении своих европейских союзников. В данном случае явлена нехватка транспарентности и благонадёжности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о создании оборонного альянса AUKUS. В рамках этого партнёрства для Австралии построят атомный подводный флот, что предполагает отказ Канберры от договора с французской компанией, взявшейся за $90 млрд строить для неё подлодки.

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