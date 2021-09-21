Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретился 20 сентября с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Un.org Антониу Гутерриш

В ходе встречи лидер Южной Кореи призвал генсека ООН к продолжению сотрудничества в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Мун Чжэ Ин отметил, что Южная Корея продолжит вносить вклад в операции ООН по поддержанию мира (ОПМ), в восстановление международного порядка после пандемии коронавируса и борьбу с изменением климата.

В свою очередь, Гутерриш выразил надежду на улучшение межкорейских отношений в текущем году, а также сообщил о своём намерении продолжить тесное взаимодействие с правительством Южной Кореи в данном вопросе.