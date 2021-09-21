Астана, 21 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. На территории Казахстана выявлена циркуляция Eta-штамма коронавируса (т.н. «нигерийский» штамм). Об этом 21 сентября сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По итогам секвенирования в 96 образцах в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta «Индийский штамм» — 57 (59,4%), Alpha «Британский» — 24 (25%), «Уханьский» — 10 (10,4%) и Eta «Нигерийский» — 5 (5,2%)», — написал он в своем сообщении.

Также Алексей Цой утончил, что циркуляция Eta-штамма была зафиксирована в четырех регионах Казахстана: в Карагандинской, Мангистауской и Павлодарской областях, а также в Нур-Султане.

«О появлении Eta-штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 сентября 2021 года Eta-штамм выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ он относится к штаммам, требующим «наблюдения», — напомнил глава казахского минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) посчитал, что отныне коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 можно приравнять к обычному гриппу.