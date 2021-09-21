Тюмень, 21 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Авиакомпания «Победа» с середины октября 2021 года собирается запустить регулярные рейсы между Москвой и тюменским Тобольском. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Пресс-служба «Аэропорты регионов»

Первый полёт из Москвы в Тобольск запланирован на 16 октября. Самый дешевый билет будет стоить 999 рублей с учётом всех аэропортовых сборов. рейсы из аэропорта Внуково в Москве будут выполняться по понедельникам и субботам.

С января 2022 года полёты в Тобольск будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Напомним, новый тобольский аэропорт «Ремезов» запустит регулярные рейсы по ряду направлений с 15 октября 2021 года.