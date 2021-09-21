Челябинск, 21 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 364 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 94 169 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 80 395 человек.

Число больных COVID-19 достигло 9276 человек. Скончались от ковида за сутки ещё 22 пациента.