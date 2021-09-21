Уфа, 21 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Автопробег «Чистая страна» состоится 24 сентября в Уфе. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Красноярское региональное отделение ОНФ Шины на свалке под Красноярском

Отмечается, что автопробег в поддержку национального проекта «Экология» стартовал в России 6 сентября. В нем принимают участие одиннадцать городов России: Москва, Владимир, Нижний Новгород, Саранск, Ульяновск, Самара, Набережные Челны, Камбарка, Уфа, Челябинск и Екатеринбург. Автоколонна мусоровозов пройдет всего около трех тысяч километров. Через Уфу мусоровозы пройдут 24 сентября. В это день гимназии № 3 г. Уфы пройдет открытый экоурок, который будет транслироваться во всех школах Башкирии.

«Для старшеклассников запланированы плоггинг-забеги — пробежки, во время которых участники собирают мусор на определенной территории. Студенты посетят показ фильма, а после обсудят с экспертами возможные решения экологических проблем. Во время игры в экобаскетбол и экохоккей жителям объяснят, какие отходы можно переработать, а какие — нет», — сообщает пресс-служба.На площади Конгресс-Холла состоится выставка техники, на которой будут показаны все возможности современных мусоровозов.

В это же время на одной площадке с выставкой техники будет организован сбор шин, которые планируют отправить на переработку.

В завершении экодня на площади Конгресс-Холла состоится концерт.