Саратов, 21 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали еще 287 случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 262 пациента. Об этом 21 сентября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 126 пациентов, с признаками ОРВИ — 147 человек, у 14 — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 21 сентября подтверждено 86 109 заражений. Выздоровели с начала наблюдения 78 670 человек.

В Саратове зарегистрировали наибольшее число заболевших за сутки — 103 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 75 человек, 56 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области будет разработан адресный характер помощи для амбулаторных ковид-пациентов. Препараты будут выдаваться уже остро нуждающимся больным.

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