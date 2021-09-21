Чита, 21 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края сегодня, 21 сентября, поздравил жителей региона с празднованием Рождества Пресвятой Богородицы. В его обращении, опубликованном пресс-службой краевого правительства, говорится:

Василий Иванов ИА REGNUM Рождество Пресвятой Богородицы

«Пресвятая Богородица всегда была особо почитаема в нашем народе. И сегодня Она напоминает нам о согласии и созидании, необходимости строить свою жизнь на началах добра и милосердия. В этот светлый день желаю забайкальцам здоровья, счастья, успехов в делах».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2021 года в забайкальском поселке Чернышевск состоялось освящение нового храма Рождества Пресвятой Богородицы. Руководитель района Виктор Наделяев отметил, что потребность у населения в храме была и то, что на освещение многие пришли семьями доказывает это.

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