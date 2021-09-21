Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Петербурге готовятся запустить новую крупную зону платной парковки на 71 улице Центрального района. С 20 сентября на этих улицах в рамках обустройства платной зоны введён частичный или полный запрет остановки и стоянки автотранспорта. Установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Дарья Драй ИА REGNUM 7 Поток машин Литейном проспекте

«До момента ввода новой зоны в эксплуатацию парковка будет работать в тестовом режиме — плата за стоянку автомобилей взиматься не будет», — предупредили в городском комитете по транспорту.

Запуск в эксплуатацию новой зоны платной парковки произойдет по завершении работ по обустройству улиц знаками, разметкой, а также паркоматами. В границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки будет создано более пяти тысяч платных парковочных мест.

Напомним, в настоящее время в пилотную зону платной парковки, запущенную шесть лет назад, входят 28 улиц в центре Петербурга.

Вслед за новой зоной, включающей 71 улицу центра, платные парковки появятся на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Улицы двух центральных районов Петербурга полностью станут платными для парковки в 2022 году. Позже к ним присоединятся Петроградский и Василеостровский районы.