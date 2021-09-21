Оттава, , 09:09 — REGNUM С победой на внеочередных выборах в парламент Канады поздравил главу правительства страны Джастина Трюдо, являющегося лидером канадской Либеральной партии, глава оппозиционной Консервативной партии страны Эрин О'Тул. Он заявил об этом 21 сентября в ходе обращения к своим сторонникам, которое транслировали национальные телеканалы.

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«Сегодня я говорил с Трюдо и поздравил его с трудной победой в этой кампании», — сказал он.

При этом О'Тул подчеркнул, что канадские избиратели «не дали» Трюдо получить большинство в парламенте страны, которого последний очень хотел.

Помимо того, лидер Консервативной партии Канады призвал жителей страны поддержать возглавляемую им политическую силу в случае, если лидер Либеральной партии примет решение «через 18 месяцев провести новые выборы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Либеральная партия Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо получит большинство мест на выборах в парламент.