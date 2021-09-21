Хабаровск, , 09:17 — REGNUM Губернатором Хабаровского края избран Михаил Дегтярёв, с июля 2020 года временно руководивший регионом. Краевая избирательная комиссия утвердила итоги голосования, сообщил 21 сентября председатель избиркома Денис Кузьменко.

Михаил Дегтярев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

На заседании комиссии, уточнил он, утвердили протокол о результатах выборов. Всего в крае зарегистрировано 958 412 избирателей, из них пришли голосовать 43,82%.

«За Дегтярева Михаила Владимировича проголосовало 237 818, <…> победу с большинством голосов одержал Дегтярев Михаил Владимирович, за него отдали голоса 56,77%», — сообщил Кузьменко ТАСС.

Дегтярев был кандидатом от ЛДПР. Телеведущая Марина Ким, кандидат «Справедливой России — Патриоты — За правду», набрала 25,43% голосов, пенсионер Владимир Парфёнов от Партии пенсионеров — 10,02%, генеральный директор компании «Сфера» Бабек Мамедов от партии «Родина» — 3,53%.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярёва назначили 20 июля 2020 года. Ранее он был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.