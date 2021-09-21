Екатеринбург, 21 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Свердловской области отоплением обеспечили уже 83% жилищного фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По данным на утро 21 сентября, тепло подали также 98,6% объектам социальной сферы.

«Стопроцентное подключение жилфонда обеспечено в 69 муниципальных образованиях, объектов социальной сферы — в 83», — уточнили в департаменте. А в 67 муниципалитетах уже полностью дали тепло.

В Екатеринбурге обеспечили отоплением 67% многоквартирных домов, а также 94,2% объектов соцсферы.