Бугуруслан, Оренбургская область, 21 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Бугуруслане Оренбургской области полиция проводит проверку по факту травмирования двухлетнего ребёнка. Он пострадал от нападения собаки, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Dineshraj Goomany Собака

По данным ведомства, на детской площадке на ребенка прыгнула бродячая собака и поцарапала лицо. Пострадавший юный пациент был госпитализирован, после оказания медпомощи отпущен домой.

Стоит отметить, ранее минсельхоз региона сообщил, что 16 сентября принято постановление правительства Оренбургской области «Об утверждении положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными». Разработанный порядок проведения контрольных мероприятий закрепляет полномочия министерства в части осуществления контроля (надзора) за юридическими и физическими лицами по содержанию и использованию животных, в том числе осуществление деятельности по обращению животных без владельцев.

По официальным данным, на территории региона действует всего лишь три частных приюта, три частных гостиницы для животных, а также организации оказывающие услуги по обращению с животными без владельцев, имеющие необходимые условия для их содержания.

Деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Оренбургской области осуществляется в рамках муниципальных контрактов. В настоящее время в области работает шесть организаций.