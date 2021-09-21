Москва, 21 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В России планируется увеличить долю женщин, прошедших доабортное консультирование. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации концепции демографической политики РФ. Документ опубликован на сайте правительства России.

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К 2025 году планируется увеличение доли женщин, прошедших доабортное консультирование с целью сохранения беременности, до 80%. При этом доля женщин, которые после оказанной помощи в ходе доабортного консультирования сохранят беременность, должна увеличиться на 50%, следует из плана.

Также в концепции заложены параметры по снижению младенческой смертности — до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся к 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, приоритетом демографической политики России станет увеличение продолжительности жизни, выявление заболеваний, а также поддержка семей с детьми и людей старшего возраста.