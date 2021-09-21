Нью-Йорк, США, , 09:03 — REGNUM Встреча министров Великобритании, Китая, Франции, Германии и России — стран-подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной проблеме Ирана — с Ираном в рамках нынешней сессии Генассамблеи ООН не состоится. Об этом журналистам заявил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передаёт агентство Reuters.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Pool Moncloa. JM Cuadrado

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По данным издания, дипломаты предварительно планировали провести министерскую встречу сторон ядерной сделки 2015 года, для возвращения к переговорам по СВПД, 22 сентября в кулуарах ежегодной встречи мировых лидеров в ООН.

«В какие-то годы это происходит, в какие-то— нет. Этого нет в повестке дня», — заявил Боррель.

В то же время, он отметил, что «важно не это министерское совещание само по себе, а воля всех сторон возобновить переговоры в Вене».

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Глава дипломатии ЕС добавил, что 21 сентября он встретится со своим новым иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что пока точная дата возобновления переговоров по иранской ядерной сделке не определена. Известно только то, что седьмой раунд состоится после инаугурации нового иранского президента.