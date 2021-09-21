Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Встреча министров Великобритании, Китая, Франции, Германии и России — стран-подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной проблеме Ирана — с Ираном в рамках нынешней сессии Генассамблеи ООН не состоится. Об этом журналистам заявил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передаёт агентство Reuters.

Pool Moncloa. JM Cuadrado Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

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По данным издания, дипломаты предварительно планировали провести министерскую встречу сторон ядерной сделки 2015 года, для возвращения к переговорам по СВПД, 22 сентября в кулуарах ежегодной встречи мировых лидеров в ООН.

«В какие-то годы это происходит, в какие-то— нет. Этого нет в повестке дня», — заявил Боррель.

В то же время, он отметил, что «важно не это министерское совещание само по себе, а воля всех сторон возобновить переговоры в Вене».

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Глава дипломатии ЕС добавил, что 21 сентября он встретится со своим новым иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что пока точная дата возобновления переговоров по иранской ядерной сделке не определена. Известно только то, что седьмой раунд состоится после инаугурации нового иранского президента.