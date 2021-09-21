Уфа, 21 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Усилить меры противоэпидемической профилактики в учебных заведениях Башкирии для недопущения распространения коронавируса поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

«В целом по республике прививку сделали около 84 процентов школьных педагогов. Вместе с тем в целом ряде муниципалитетов показатели колеблются от 50 до 100 процентов. Поэтому пока трудно говорить о максимальной защищённости учителей. Рост заболеваний ОРВИ среди учащихся нас также настораживает», — приводит пресс-служба слова министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина.

Отмечается, что Хабиров поручил усилить меры профилактики в учебных заведениях. Он также отметил, что нужно вести строгий контроль за соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм на различных мероприятиях в закрытых помещениях и в общественном транспорте.