Тбилиси, 21 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Нагорный Карабах из Грузии 20 сентября прибыла делегация журналистов и блогеров по приглашению Баку. Об этом сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Тбилиси.

Apa.az Азербайджан и Грузия

По данным диппредставительства, гости посетят Шуши и другие районы, которые перешли под контроль Азербайджана в ходе войны 2020 года. Их встретил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

«В ходе беседы было подчеркнуто, что дружеские соседские отношения между Грузией и Азербайджаном являются образцовыми на Кавказе. Отмечается, что эта модель здорового совместного жительства может стать полезным примером для Армении в нынешних условиях», — отметили в посольстве.

Сообщается, что членов делегации заинтересовал опыт Азербайджана в восстановлении территорий, над которым был установлен контроль после войны.

Напомним, в сентябре 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня.