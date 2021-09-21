Москва, 21 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Москве на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Сухаревой начала работать детская клиника расстройств пищевого поведения, сообщается на портале мэра столицы.

Wp.libertatea.ro Анорексия

В клинике окажут помощь детям с такими нарушениями пищевого поведения, как анорексия, булимия, чрезмерное употребление пищи и др. Пациенты во время лечения находятся в клинике круглосуточно. После выписки они могут посещать дневной стационар, совмещая терапию с учебой в школе.

Диагностику, лечение и реабилитацию обеспечат высококвалифицированные специалисты: психиатры, психологи, педиатры, гастроэнтерологи, кардиологи, эндокринологи и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Москве открылась первая в России Клиника кризисной помощи для детей и подростков.

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