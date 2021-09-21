Чита, , 09:00 — REGNUM Главы Балейского и Чернышевского районов Забайкалья, единороссы Сергей Гальченко и Виктор Наделяев, переизбраны на новые сроки. Об этом информирует пресс-служба правительства региона со ссылкой на избирком.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так за Сергея Гальченко проголосовали 1382 избирателя, что составило 47,57%. Виктор Наделяев набрал 5123 голосов, что составляет 56,14%.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Забайкальского края 17−19 сентября прошли выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 1 и еще 166 муниципальных выборов. По предварительным данным ЦИК, лидирует «Единая Россия».

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