Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс и советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Стивен Лавгроув обсудили новое партнёрство AUKUS, куда вошла также Австралия. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Пентагон David B. Gleason

На встрече с Лавгроувом Хикс подтвердила двусторонние отношения США и Великобритании. Собеседники обсудили оборонные вопросы, включая недавно объявленное партнёрство AUKUS, нацеленное на обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Хикс и Лавгроув заявили о приверженности к продвижению американо-британских отношений в области обороны и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового оборонного альянса AUKUS. Первая инициатива в рамках этого объединения — создание атомных субмарин для австралийского флота — стала причиной ухудшения отношений между Австралией и Францией.

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