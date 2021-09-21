Красноярск, 21 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 354 (темп прироста 0,3%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 112 849. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Канск, Абанский и Емельяновский районы.

Из 354 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 62 (темп прироста 0,2%), в Канске — 28 (0,7%), в Ачинске — 26 (0,4%), в Минусинске — 23 (0,5%), в Норильске — 16 (0,3%), в Лесосибирске — 9 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Абанском — 15 (1,5%), Емельяновском — 15 (0,6%), Канском — 14 (1,3%), Нижнеингашском — 13 (1,0%), Богучанском — 12 (0,5%) и Иланском — 11 (1,1%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2513 человек, снято с наблюдения — 2762. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 27 365 (-249) человек.

За последние сутки в регионе проведено 2216 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 638 634.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае жертвами COVID-19 за сутки стали 23 человека.