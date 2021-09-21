Оренбург, 21 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области ряд муниципальных образований уже начали отопительный сезон, сообщает пресс-служа областного правительства. С 20 сентября отопление включили в жилые дома и соцучреждения в 12 муниципальных образованиях. 21 сентября к ним присоединился Оренбург.

Admobninsk.ru Отопительный сезон

Пробные топки начаты по поручению губернатор Дениса Паслера. Он попросил коммунальщиков не затягивать с пуском тепла.

«Впереди сезонный пик заболеваемости ОРВИ, и мы не хотим, чтобы люди болели из-за проблем с отоплением. Нужно быть уверенными, что коммунальные службы во всех территориях региона справятся с началом отопительного сезона», — сказал глава региона.

Между тем, не все оренбуржцы воодушевленно восприняли новость о начале теплоподачи с 20−21 сентября, считая это ранним сроком. Многие люди ранее гооврили об оплате по факту за тепло как о тяжком бремени. Зимой 2020/2021 отопительного сезона были жалобы на значительные суммы, которые приходилось платить по квитанциям.

Стоит отметить, что, согласно метеопрогнозу, на территории Оренбургской области на смену холодам придет потепление. С 21 по 24 сентября установится комфортная погода с прогревом в дневные часы до +20°С. На западе области, при прохождении атмосферных фронтов, местами пройдут небольшие дожди. Вероятность заморозков сохранится только на востоке области.