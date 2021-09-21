Чита, 21 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса и сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями названы основными причинами, по которым в поликлиниках Читы образовались длинные очереди. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Ponchikov.net Грипп

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«Специалисты поликлиник помимо приема в подразделениях занимаются также неотложными вызовами. Врачи при любых обстоятельствах всегда принимают пациентов, которым нужна помощь. При возникновении очередей в медицинских организациях оперативно принимают меры для их устранения», — пояснили в министерстве здравоохранения Забайкальского края.

Так в поликлиническом подразделении №3 детского клинического медицинского цента в связи с ростом заболевания отделение педиатрии перепрофилировали только для пациентов с заболеванием гриппа, прием ведется без предварительной записи.

«Мы стараемся усиливать бригады врачей по необходимости. В 8.00 часов при небольшом количестве пациентов прием ведут три врача, в 10.00 и в 11.30 подключаются еще два врача. Всего пять врачей», — отметила главный врач детского клинического медицинского центра города Читы Ирина Нардина.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 21 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 67 458, причём 170 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё четыре пациента