Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Более 1,6 млн доз вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer намерены пожертвовать Уганде власти США. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов на своей странице в соцсети Twitter.

Вакцинация PublicDomainPictures

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«Соединенные Штаты <…> объявляют о пожертвовании Уганде более 1,6 миллиона доз вакцины Pfizer COVID-19», — говорится в сообщении.

Также указывается, что США совместно с программой увеличения доступности детской вакцинации в бедных странах (GAVI) и Африканским Союзом в рамках международного механизма по усилению доступности вакцинации от нового заболевания COVAX передали Уганде более 2 млн вакцин против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко допустил введение обязательной вакцинации от COVID-19 на Украине.