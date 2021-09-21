Москва, 21 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Перенос чемпионата Европы по футболу на год стал одной из причин провала сборной России на Евро-2020. Об этом 21 сентября заявил бывший главный тренер команды Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Станислав Черчесов

«Сдвиг проведения чемпионата Европы на год сыграл с нами плохую шутку», — сказал Черчесов.

По его словам, после чемпионата мира — 2018 состав сборной существенно обновился. Половина футболистов, выступавших на ЧМ-2018, уже не принимала участие в Евро-2020, а у большинства пик был пройден.

Он отметил, что в этой ситуации тренерский штаб сборной России не смог найти решения.

Напомним, Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Вместо него команду возглавил Валерий Карпин.