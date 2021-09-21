Сеул, 21 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Южная Корея вошла в топ-5 стран мира по глобальному индексу инноваций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Kenny J Lee Южная Корея

По сравнению с 2020 годом Южная Корея поднялась на пять строчек.

Эксперты отмечают, что в этом году страна продемонстрировала существенное улучшение позиций в категориях глобальной стоимости бренда, экспорта культурных и творческих услуг.

В топ-4 стран вошли: Швейцария, Швеция, США и Великобритания.

Известно, что среди азиатских стран Сингапур занял восьмую строчку, Китай — 12-ю строчку, Япония — 13-ю строчку.

Глобальный инновационный индекс (ГИИ) представляет собой оценку деятельности в области инноваций в 130 странах и государствах мира, основанную на более чем 80 показателях.