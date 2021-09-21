Москва, 21 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Москве за летний период благоустроили около 4 тысяч дворовых и внутриквартальных территорий, сообщается на портале мэра столицы.

Алексей Колчин ИА REGNUM На детской площадке

В дворах жилых домов появились детские площадки, лавочки и пешеходные дорожки. Обновили тротуары и установили опоры освещения. Площадь благоустроенных территорий составила 4,2 тыс. га.

Осенью на территориях дворов высадят деревья и кустарники. Отмечается, что ранее приведено в порядок более 24 тысяч дворовые территории Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве каждый год проводится конкурс на лучший двор.

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